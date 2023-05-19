Бійці 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку вибили окупантів з їхніх позицій й закріпилися там. Відео атаки опублікував командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

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"Робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах", – написав Сирський.

На відео з камери бійця знято, як воїни заходять у посадку, зачищають ворожі бліндажі.

Один з бійців отримав поранення, його евакуювали до спеціальної бронемашини.

Командувач Сухопутними військами опублікував відео допиту полоненого в'язня з групи Вагнера, захопленого в районі Бахмута: "Втрати в Бахмуті величезні".

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