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Бій під Бахмутом. Сирський показав атаку 3-ї бригади: зайняли позиції ворога – відео видео

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19.05.2023, 14:55
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Бійці 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку вибили окупантів з їхніх позицій й закріпилися там. Відео атаки опублікував командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

"Робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах", – написав Сирський.

На відео з камери бійця знято, як воїни заходять у посадку, зачищають ворожі  бліндажі.

Один з бійців отримав поранення, його евакуювали до спеціальної бронемашини.

  • Командувач Сухопутними військами опублікував відео допиту полоненого в'язня з групи Вагнера, захопленого в районі Бахмута: "Втрати в Бахмуті величезні".

Читайте також: "Я тобі не брат!": ЗСУ беруть полоненого під Бахмутом, відео з нагрудної камери

Наталія Медведєва
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