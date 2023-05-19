Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении выбили оккупантов с их позиций и закрепились там. Видео атаки опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
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"Работа 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении. Благодаря мастерству и мужеству героев, удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах", – написал Сырский.
На видео с камеры бойца заснято, как воины заходят в посадку, зачищают вражеские блиндажи.
Один из бойцов получил ранение, его эвакуировали в специальную бронемашину.
- Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромные".
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