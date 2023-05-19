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Бой под Бахмутом. Сырский показал атаку 3-й бригады: заняли позиции врага – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 14:55
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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении выбили оккупантов с их позиций и закрепились там. Видео атаки опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Работа 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении. Благодаря мастерству и мужеству героев, удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах", – написал Сырский.

На видео с камеры бойца заснято, как воины заходят в посадку, зачищают вражеские  блиндажи.

Один из бойцов получил ранение, его эвакуировали в специальную бронемашину.

  • Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромные".

Читайте также: "Я тебе не брат!": ВСУ берут пленного под Бахмутом, видео с нагрудной камеры

Наталья Медведева
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войнабахмуталександр сырский3 бригада
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