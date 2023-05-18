Бійці 66 окремої механізованої бригади Збройних Сил України знищили бойову машину піхоти росіян. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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На записі можна побачити БМП, яку окупанти сховали у залишках посадки на фронті.

Українські воїни прямим ударом знищили бойову машину ворога.

Точний напрямок фронту, де було завдано ураження, не називається.

Відео бою: операція "Т-образка". Танк Т-72 розстріляв позиції РФ, а потім задавив піхоту.

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