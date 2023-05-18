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Бійці 66 бригади ЗСУ прямим ударом знищили БМП росіян — відео влучення видео

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 14:19
Знищення БМП росіян (Фото: скриншот із відео)
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Бійці 66 окремої механізованої бригади Збройних Сил України знищили бойову машину піхоти росіян. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

На записі можна побачити БМП, яку окупанти сховали у залишках посадки на фронті.

Українські воїни прямим ударом знищили бойову машину ворога.

Точний напрямок фронту, де було завдано ураження, не називається.

Відео бою: операція "Т-образка". Танк Т-72 розстріляв позиції РФ, а потім задавив піхоту.

Дивіться також: Танк РФ хотів втекти від спецпризначенців СБУ "Альфа". Його знищив дрон-камікадзе: відео

Дмитро Гриниченко
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