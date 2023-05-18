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Бойцы 66 бригады ВСУ прямым ударом уничтожили БМП россиян — видео попадания видео

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 14:19
Уничтожение БМП россиян (Фото: скриншот с видео)
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Бойцы 66 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили боевую машину пехоты россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

На записи можно увидеть БМП, которую оккупанты спрятали в остатках посадки на фронте.

Украинские воины прямым ударом уничтожили боевую машину врага.

Точное направление фронта, где было нанесено поражение, не называется.

Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео 

Дмитрий Гриниченко
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