Бойцы 66 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили боевую машину пехоты россиян. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.
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На записи можно увидеть БМП, которую оккупанты спрятали в остатках посадки на фронте.
Украинские воины прямым ударом уничтожили боевую машину врага.
Точное направление фронта, где было нанесено поражение, не называется.
Видео боя: операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
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