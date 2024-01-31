Чи вистоїть український бізнес? Новий випуск LIGA Talk
"У нас дві глобальні проблеми: війна на Донбасі й друге: люди дуже бояться інвестувати в Україну. Людям страшно, їхні фінанси не захищені, на бізнес тиснуть всілякі правоохоронні органи".
Це слова кандидата в президенти Володимира Зеленського за квітень 2019 року. Пройшло майже п'ять років, а глобальна проблема залишилась. Але зараз Україна не має права на помилку і демагогію. Створення сприятливого бізнес-клімату для інвесторів та вітчизняних підприємців – це питання навіть не процвітання, а елементарного виживання України.
Що потрібно зробити тут і зараз, аби раз і назавжди встановити прозорі та чесні правила гри? Що треба, аби через місяць, п'ять-десять років силовики не прийшли по ваш бізнес? Коли ми перестанемо бігати по колу у відносинах бізнесу та держави?
Найбільш актуальні проблеми у форматі LIGA Talk. На ютуб-каналі LIGA.net. Тут не місце для шоу. Тут намагаються знайти глобальні рішення щодо складних питань. У студії:
- Роман Ващук, бізнес-омбудсмен та досвідчений дипломат
- Дмитро Наталуха, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку
- та В'ячеслав Лисенко, бізнесмен, акціонер CEO Club Ukraine та Meest China