"У нас дві глобальні проблеми: війна на Донбасі й друге: люди дуже бояться інвестувати в Україну. Людям страшно, їхні фінанси не захищені, на бізнес тиснуть всілякі правоохоронні органи".

Це слова кандидата в президенти Володимира Зеленського за квітень 2019 року. Пройшло майже п'ять років, а глобальна проблема залишилась. Але зараз Україна не має права на помилку і демагогію. Створення сприятливого бізнес-клімату для інвесторів та вітчизняних підприємців – це питання навіть не процвітання, а елементарного виживання України.

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Що потрібно зробити тут і зараз, аби раз і назавжди встановити прозорі та чесні правила гри? Що треба, аби через місяць, п'ять-десять років силовики не прийшли по ваш бізнес? Коли ми перестанемо бігати по колу у відносинах бізнесу та держави?

Найбільш актуальні проблеми у форматі LIGA Talk. На ютуб-каналі LIGA.net. Тут не місце для шоу. Тут намагаються знайти глобальні рішення щодо складних питань. У студії:

Роман Ващук , бізнес-омбудсмен та досвідчений дипломат

, бізнес-омбудсмен та досвідчений дипломат Дмитро Наталуха , голова парламентського комітету з питань економічного розвитку

, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку та В'ячеслав Лисенко, бізнесмен, акціонер CEO Club Ukraine та Meest China

Нам дуже важливо, щоб цей випуск побачило якомога більше глядачів. Тому від нас якісна дискусія. Від вас – підпис на наш канал та обов'язково коментар з вашою думкою. Приємного перегляду!