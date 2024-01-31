"У нас две глобальные проблемы: война на Донбассе и второе: люди очень боятся инвестировать в Украину. Людям страшно, их финансы не защищены, на бизнес давят всевозможные правоохранительные органы".

Это слова кандидата в президенты Владимира Зеленского за апрель 2019 года. Прошло около пяти лет, а глобальная проблема осталась. Но сейчас у Украины нет права на ошибку и демагогию. Создание благоприятного бизнес-климата для инвесторов и отечественных предпринимателей – это вопрос даже не процветания, а элементарного выживания Украины.

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Что нужно сделать здесь и сейчас, чтобы раз и навсегда установить прозрачные и честные правила игры? Что нужно, чтобы через месяц, пять-десять лет силовики не пришли за вашим бизнесом? Когда мы перестанем бегать по кругу в отношениях бизнеса и государства?

Самые актуальные проблемы в формате LIGA Talk. На ютуб-канале LIGA.net. Здесь не место для шоу. Здесь пытаются найти глобальные решения по сложным вопросам. В студии:

Роман Ващук , бизнес-омбудсмен и опытный дипломат

, бизнес-омбудсмен и опытный дипломат Дмитрий Наталуха , глава парламентского комитета по вопросам экономического развития

, глава парламентского комитета по вопросам экономического развития и Вячеслав Лысенко, бизнесмен, акционер CEO Club Ukraine и Meest China

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