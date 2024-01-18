Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не вважає уряд національної єдності справедливою ідеєю. У відеокоментарі LIGA.net він заявив, що керувати країною мають люди, частина з яких зараз воює, а не окремі політики, які нібито є опозицією.

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Журналіст запитав у Данілова, як він ставиться до створення уряду національної єдності, формат якого "просувають зокрема в опозиції", і чи може це спрацювати в Україні?

Секретар РНБО уточнив, що мається на увазі під "опозицією", і, отримавши відповідь, що це "в першу чергу парламентські партії, які представлені у нинішньому скликанні Верховної Ради", заявив: "Ніякої опозиції у нас не існує".

"Опозиція – це люди, які відповідальні за процеси, які сьогодні є на нашій території. Це є опозиція, а у нас її немає", – сказав він.

Журналіст поставив те саме запитання, виправивши "опозицію" на "окремих політиків".

"Окремих політиків я знаю з, умовно кажучи, 1994 року. Їх місце, їх роль, яким чином вони будували цю країну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони знов мають велике бажання розповідати, як ми маємо жити. Вони чомусь не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували цю країну. А зараз вони кажуть, що знов хочуть керувати країною", – висловився Данілов.

На його думку, "тут є, кому керувати Україною". Людей, які гідні це робити, на переконання Данілова, "дуже багато, і частина з них зараз на фронті", і "з якого переляку саме ці (політики, – Ред.) мають керувати країною?".

У перший день повномасштабної війни з ініціативою створити уряд національної єдності виступили депутати фракції Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко.

У грудні Politico писало про те, що Україні "варто створити уряд національної єдності, оскільки період ейфорії, викликаний великими українськими воєнними перемогами та територіальними просуваннями, закінчився".

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