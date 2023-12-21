КМІС: 37% українців за уряд національної єдності. 25% бачать премʼєром Порошенка

Петро Порошенко (Фото: EPA)

37% українців позитивно ставляться до створення з фракцій "Слуга народу", ЄС, "Батьківщина" та "Голос" уряду національної єдності. Більшість опитаних хотіли б бачити на чолі такого уряду п'ятого президента Петра Порошенка, а деякі назвали прізвище екснардепа та керівника забороненої партії "Наші" Євгена Мураєва. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Респондентам поставили питання щодо створення уряду національної єдності на прикладі Ізраїля, де після нападу ХАМАС було утворено таку модель уряду, до якого увійшли представники усіх політичних сил, представлені в ізраїльському парламенті.

За даними КМІС, 37% українців позитивно ставляться до такої ініціативи, 38% висловилися щодо неї нейтрально, а 19% – негативно. Решта 7% не визначилися зі своєю думкою.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Більшість з опитаних респондентів не змогли відповісти, кого вони бачать на чолі такого уряду.

Респонденти, які змогли відповісти на запитання, назвали 71 прізвище: відносно найчастіше називалися Порошенко (6,3%), головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний (3,4%) і нардепка Юлія Тимошенко (2,2%).

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Водночас 0,5% опитаних також назвали прізвище екснардепа та керівника забороненої партії "Наші" Євгена Мураєва, якому в липні 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру в державній зраді через звинувачення у причетності до підривної діяльності.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Також соціологи зазначили, що у всіх регіонах України ставлення до створення уряду національної єдності є досить подібним: у західній частині 36% – за створення, у східній частині – 24%, у південній частині – 36%, в центральній частині України – 42%

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

ДОВІДКА Упродовж 4-10 грудня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого були додані запитання щодо ставлення до створення уряду національної єдності. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1200 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. До вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном. Упродовж 4-10 грудня 2023 року КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого були додані запитання щодо ставлення до створення уряду національної єдності. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1200 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. До вибірки не входили жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

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