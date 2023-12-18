Українці стали менше довіряти правоохоронцям, судам і прокурорам – опитування КМІС

Згідно з соціологічним опитуванням, впродовж 2023 року в українців істотно зменшився рівень довіри до поліції

Фото: Національна поліція України

Порівняно з груднем 2022 року серед українців на 5% зріс рівень недовіри до Служби безпеки України, до Національної поліції впала довіра на 17%, майже вдвічі менше українців стали довіряти судам, а недовіра до прокурорів зросла на 12%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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За даними КМІС, впродовж року в українців трохи знизилася довіра до СБУ у порівнянні із даними за 2022 рік, проте наразі більшість довіряють їй – 58% проти 16%, які не довіряють. У грудні 2022 року 63% довіряли СБУ, не довіряли – 9%.

Водночас істотніше знизилася довіра до поліції. У грудні 2021 року їй довіряли 30% опитаних, у грудні 2022-го – 58%, зараз – 41%.

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Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Також в опитуванні зазначили, що критично низькою та зі значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра до судів і прокурорів.

Згідно з інфографікою, 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють – 61% і 64% відповідно.

У грудні 2022 року судам довіряли 25%, прокурорам – 21%, але важливіше, що було вдвічі менше тих, хто не довіряв їм.

Фото: Київський міжнародний інститут соціології

Водночас зберігається висока довіра до волонтерів – 84% їм довіряють і лише 3% не довіряють (у грудні 2022 року показники були майже ідентичними).

Фото: Київський міжнародний інститут соціології Опитування проводилося телефоном з 29 листопада до 9 грудня 2023 року серед 1031 українця віком від 18 років по всій території країни, окрім тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей і Криму. Статистична похибка – не більше ніж 3,4%. Опитування не має замовника, оскільки є власною ініціативою КМІС.

У жовтні інститут оприлюднив інформацію про те, що переважна більшість українців вважають, що вибори в країні можливі лише після закінчення війни проти Росії.

У листопаді КМІС оприлюднив результати опитування, згідно з якими стало відомо, що близько 70% українців вважають доречною критику помилок влади під час війни, ситуація діаметрально змінилася за рік.

Станом на грудень, за даними КМІС, президенту Володимиру Зеленському довіряють 62% українців, а головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – 88%.

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