Украинцы стали меньше доверять правоохранителям, судам и прокурорам – опрос КМИС

Согласно социологическому опросу, в течение 2023 года у украинцев существенно уменьшился уровень доверия к полиции

Фото: Национальная полиция Украины

По сравнению с декабрем 2022 года среди украинцев на 5% вырос уровень недоверия к Службе безопасности Украины, к Национальной полиции упало доверие на 17%, почти вдвое меньше украинцев стали доверять судам, а недоверие к прокурорам выросло на 12%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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По данным КМИС, в течение года у украинцев немного снизилось доверие к СБУ по сравнению с данными за 2022 год, однако сейчас большинство доверяют ей – 58% против 16%, которые не доверяют. В декабре 2022 года 63% доверяли СБУ, не доверяли – 9%.

В то же время более существенно снизилось доверие к полиции. В декабре 2021 года ей доверяли 30% опрошенных, в декабре 2022-го – 58%, сейчас – 41%.

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Фото: Киевский международный институт социологии

Также в опросе отметили, что критически низким и со значительным ухудшением по сравнению с прошлым годом является доверие к судам и прокурорам.

Согласно инфографике, 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют – 61% и 64% соответственно.

В декабре 2022 года судам доверяли 25%, прокурорам – 21%, но более важно, что было вдвое меньше тех, кто не доверял им.

Фото: Киевский международный институт социологии

При этом сохраняется высокое доверие к волонтерам – 84% им доверяют и только 3% не доверяют (в декабре 2022 года показатели были почти идентичными).

Фото: Киевский международный институт социологии Опрос проводился по телефону с 29 ноября по 9 декабря 2023 года среди 1031 украинца в возрасте от 18 лет по всей территории страны, кроме временно оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность – не более 3,4%. У опроса нет заказчика, поскольку он является собственной инициативой КМИС.

В октябре институт обнародовал информацию о том, что подавляющее большинство украинцев считают, что выборы в стране возможны только после окончания войны против России.

В ноябре КМИС обнародовал результаты опроса, согласно которым стало известно, что около 70% украинцев считают уместной критику ошибок власти во время войны, ситуация диаметрально изменилась за год.

По декабрю, по данным КМИС, президенту Владимиру Зеленскому доверяют 62% украинцев, а главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – 88%.

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