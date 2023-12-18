Українці стали менше довіряти Зеленському. У Залужного високий рейтинг – опитування КМІС

Тих, хто одночасно довіряє й Зеленському, й Залужному – 59%. Разом з тим рейтинг довіри до президента знизився на 22% у порівнянні з 2022 роком

Володимир Зеленський і Валерій Залужний (Фото: ОП)

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 62% українців, а головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – 88%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Соціологи проводили аналогічне опитування у грудні 2022 року. Згідно з торішніми даними, 84% українців заявили, що довіряють Зеленському. Всього 5% не довіряли. У грудні 2023 року верховному головнокомандувачу довіряють 62% респондентів, рейтинг недовіри збільшився до 18%.

Що стосується головкома ЗСУ – йому довіряють 88% громадян, і не довіряють – лише 4%.

Тих, хто одночасно довіряє й Зеленському, й Залужному – 59%.

Частка українців, які мають поляризовані погляди, є досить невеликою: 14% довіряють Залужному і водночас не довіряють Зеленському, і лише 1% довіряють президенту, але не довіряють головкому.

ДОВІДКА Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології у період з 29 листопада до 9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано дорослих українців (старших 18 років) по всій території країни, окрім тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей і Криму. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%. Опитування не має замовника, оскільки є власною ініціативою КМІС. Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології у період з 29 листопада до 9 грудня 2023 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано дорослих українців (старших 18 років) по всій території країни, окрім тимчасово окупованих Донецької, Луганської областей і Криму. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5% – для показників, близьких до 5%. Опитування не має замовника, оскільки є власною ініціативою КМІС.

Інфографіка: КМІС

Журнал The Economist написав про "жахливі" стосунки Зеленського та Залужного, радник глави Офісу президента Подоляк заявив LIGA.net, що це не відповідає дійсності, а конфліктність президента й головкома "взагалі виключена", тому що вони відповідальні за різні речі.

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук також сказав, що "конфлікту" між Зеленським і Залужним немає. За його словами, це — "російська пропаганда".

Нардепка від СН Безугла звинувачує Залужного у військових проблемах. ОП: Не треба спекулювати.

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