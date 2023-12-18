Украинцы стали меньше доверять Зеленскому. У Залужного высокий рейтинг – опрос КМИС

Тех, кто одновременно доверяет и Зеленскому, и Залужному – 59%. При этом рейтинг доверия к президенту снизился на 22% по сравнению с 2022 годом

Владимир Зеленский, Андрей Ермак и Валерий Залужный (Фото: Анна Маляр/Facebook)

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 62% украинцев, а главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – 88%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Социологи проводили аналогичный опрос в декабре 2022 года. Согласно прошлогодним данным, 84% украинцев заявили, что доверяют Зеленскому. Всего 5% не доверяли. В декабре 2023 верховному главнокомандующему доверяют 62% респондентов, рейтинг недоверия увеличился до 18%.

Что касается главкома ВСУ – ему доверяют 88% граждан, и не доверяют – только 4%.

Тех, кто одновременно доверяет и Зеленскому, и Залужному – 59%.

Доля украинцев, имеющих поляризованные взгляды, довольно невелика: 14% доверяют Залужному и при этом не доверяют Зеленскому, и только 1% доверяют президенту, но не доверяют главкому.

СПРАВКА Опрос проведен Киевским международным институтом социологии в период с 29 ноября по 9 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошены взрослые украинцы (старше 18 лет) по всей территории страны, кроме временно оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. Опрос не имеет заказчика, поскольку является собственной инициативой КМИС. Опрос проведен Киевским международным институтом социологии в период с 29 ноября по 9 декабря 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрошены взрослые украинцы (старше 18 лет) по всей территории страны, кроме временно оккупированных Донецкой, Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%. Опрос не имеет заказчика, поскольку является собственной инициативой КМИС.

Инфографика: КМИС

Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал, что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это "российская пропаганда".

Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.

Читайте также: Опрос КМИС: Выросло количество украинцев, верящих в "конфликт" Зеленский-Залужный