Украинцы стали меньше доверять Зеленскому. У Залужного высокий рейтинг – опрос КМИС
Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 62% украинцев, а главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – 88%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Социологи проводили аналогичный опрос в декабре 2022 года. Согласно прошлогодним данным, 84% украинцев заявили, что доверяют Зеленскому. Всего 5% не доверяли. В декабре 2023 верховному главнокомандующему доверяют 62% респондентов, рейтинг недоверия увеличился до 18%.
Что касается главкома ВСУ – ему доверяют 88% граждан, и не доверяют – только 4%.
Тех, кто одновременно доверяет и Зеленскому, и Залужному – 59%.
Доля украинцев, имеющих поляризованные взгляды, довольно невелика: 14% доверяют Залужному и при этом не доверяют Зеленскому, и только 1% доверяют президенту, но не доверяют главкому.
- Журнал The Economist написал об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного, советник главы Офиса президента Подоляк заявил LIGA.net, что это не соответствует действительности, а конфликтность президента и главкома "вообще исключена", потому что они ответственны за разные вещи.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также сказал, что "конфликта" между Зеленским и Залужным нет. По его словам, это "российская пропаганда".
- Нардеп от СН Безуглая обвиняет Залужного в военных проблемах. ОП: Не надо спекулировать.
Читайте также: Опрос КМИС: Выросло количество украинцев, верящих в "конфликт" Зеленский-Залужный