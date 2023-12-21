КМИС: 37% украинцев за правительство национального единства. 25% видят премьером Порошенко

Петр Порошенко (Фото: EPA)

37% украинцев положительно относятся к созданию из фракций "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" "Правительства национального единства". Большинство опрошенных хотели бы видеть во главе такого правительства пятого президента Петра Порошенко, а некоторые назвали фамилию экснардепа и руководителя запрещенной партии "Наши" Евгения Мураева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Респондентам задали вопрос о создании "Правительства национального единства" на примере Израиля, где после нападения ХАМАС была создана такая модель правительства, в которое вошли представители всех политических сил, представленных в израильском парламенте.

По данным КМИС, 37% украинцев положительно относятся к такой инициативе, 38% относятся к ней нейтрально, а 19% – отрицательно. Остальные 7% не определились со своим мнением.

Фото: Киевский международный институт социологии

Большинство из опрошенных респондентов затруднились ответить, кого они видят во главе такого "Правительства".

Респонденты, которые смогли ответить на вопросы, назвали 71 разную фамилию, в которых относительно чаще назывались Порошенко (6,3%), главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный (3,4%) и нардепка Юлия Тимошенко (2,2%).

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В то же время 0,5% опрошенных также назвали фамилию экснардепа и руководителя запрещенной партии "Наши" Евгения Мураева, которому в июле 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене из-за обвинений в причастности к подрывной деятельности.

Фото: Киевский международный институт социологии

Также, социологи отметили, что во всех регионах Украины отношение к созданию "Правительства национального единства" является достаточно сходным: в западной части 36% за создание, в восточной части – 24%, в южной части – 36%, в центральной части Украины – 42%.

Фото: Киевский международный институт социологии

СПРАВКА. В течение 4-10 декабря 2023 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы об отношении к созданию "Правительства национального единства". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, а также опрос не проводился с гражданами заграницей. В течение 4-10 декабря 2023 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус", к которому были добавлены вопросы об отношении к созданию "Правительства национального единства". Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года, а также опрос не проводился с гражданами заграницей.

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