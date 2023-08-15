RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дуда схилився перед воїнами УНР, які загинули у боях проти більшовиків – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 12:28
Анджей Дуда встав на коліно перед загиблими воїнами УНР (Фото: Kancelaria Prezydenta)
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня відвідав православний цвинтар у Варшаві, де поховані бійці Армії Української Народної Республіки, які разом з польською армією захищали польську столицю від Червоної армії у 1920 році. Відео заходу опубліковане на сторінці канцелярії президента у Twitter.

Під час церемонії польський президент став на одне коліно перед загиблими українськими воїнами.

Фото з Twitter президента Польщі

Таким чином Дуда віддав шану військовим Армії УНР, які у 1920 році пліч-о-пліч із польською Армією допомогли Польщі захистити свою незалежність й завдали нищівної поразки Червоній армії.

Фото з Twitter президента Польщі

Цей епізод радянсько-польської війни в історії називають "Диво на Віслі". Ця спільна перемога зупинила наступ більшовиків на Європу.

  • 9 липня 2023 року Дуда разом із Зеленським вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії у Луцьку. 

Читайте також: У Дуди вважають, що герої нинішньої війни згодом затьмарять значення УПА для українців

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Польщаанджей дудаУНРчервона армія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 