Президент Польщі Анджей Дуда 14 серпня відвідав православний цвинтар у Варшаві, де поховані бійці Армії Української Народної Республіки, які разом з польською армією захищали польську столицю від Червоної армії у 1920 році. Відео заходу опубліковане на сторінці канцелярії президента у Twitter.

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Під час церемонії польський президент став на одне коліно перед загиблими українськими воїнами.

Таким чином Дуда віддав шану військовим Армії УНР, які у 1920 році пліч-о-пліч із польською Армією допомогли Польщі захистити свою незалежність й завдали нищівної поразки Червоній армії.

Цей епізод радянсько-польської війни в історії називають "Диво на Віслі". Ця спільна перемога зупинила наступ більшовиків на Європу.

9 липня 2023 року Дуда разом із Зеленським вшанували пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії у Луцьку.

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