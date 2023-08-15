Президент Польши Анджей Дуда 14 августа посетил православное кладбище в Варшаве, где похоронены бойцы Армии Украинской Народной Республики, которые вместе с польской армией защищали польскую столицу от Красной армии в 1920 году. Видео мероприятия опубликовано на странице канцелярии президента в Twitter.

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Во время церемонии польский президент встал на одно колено перед погибшими украинскими воинами.

Таким образом Дуда отдал уважение военным Армии УНР, которые в 1920 году бок о бок с польской Армией помогли Польше защитить свою независимость и нанесли сокрушительное поражение Красной армии.

Этот эпизод советско-польской войны в истории называют "Чудо на Висле". Эта общая победа остановила наступление большевиков на Европу.

9 июля 2023 года Дуда вместе с Зеленским почтили память жертв Второй мировой войны и 80-летия Волынской трагедии в Луцке.

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