UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда преклонился перед воинами УНР, которые погибли в боях против большевиков – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 12:28
Анджей Дуда встал на колено перед погибшими воинами УНР (Фото: Kancelaria Prezydenta)
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото
Крымский мост частично обрушен снова. Оккупанты говорят о подрыве аквадронов – видео, фото

Президент Польши Анджей Дуда 14 августа посетил православное кладбище в Варшаве, где похоронены бойцы Армии Украинской Народной Республики, которые вместе с польской армией защищали польскую столицу от Красной армии в 1920 году. Видео мероприятия опубликовано на странице канцелярии президента в Twitter.

Во время церемонии польский президент встал на одно колено перед погибшими украинскими воинами.

Фото з Twitter президента Польщі

Таким образом Дуда отдал уважение военным Армии УНР, которые в 1920 году бок о бок с польской Армией помогли Польше защитить свою независимость и нанесли сокрушительное поражение Красной армии.

Фото з Twitter президента Польщі

Этот эпизод советско-польской войны в истории называют "Чудо на Висле". Эта общая победа остановила наступление большевиков на Европу.

  • 9 июля 2023 года Дуда вместе с Зеленским почтили память жертв Второй мировой войны и 80-летия Волынской трагедии в Луцке.

Читайте также: У Дуды считают, что герои нынешней войны со временем затмят значение УПА для украинцев

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польшаунранджей дудаКрасная армия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 