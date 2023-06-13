У Києві екснардепа Верховної Ради Тараса Чорновола облили "невідомою речовиною" та зеленкою, після чого закинули його у смітник. Відео опублікував ресурс УНІАН.

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ЗМІ пише, що в такий спосіб прибічники депутатки Київради Аліни Михайлової покарали політика за його образливі висловлювання на адресу цієї військової медикині, дівчини загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), а також журналістки Яніни Соколової.

29 травня Чорновіл у Telegram опублікував фрагмент з інтерв'ю Михайлової Соколовій, в якому назвав гостей останньої "зеленими" та "підолігархічними шм*рами".

Сьогодні цього допису на сторінці Черновіла вже немає.

Сам Чорновіл, який нині політично лояльний п'ятому президенту Петру Порошенку та його партії Європейська солідарність, назвав епізод "замовленням від Офісу президента за критику влади".

Тарас Чорновол був народним депутатом III, IV, V та VI скликань. За час депутатства входив як до "патріотичних" сил, так і до проросійських (зокрема, був нардепом від Партії регіонів і підтримував експрезидента-втікача Віктора Януковича). Зараз позиціонує себе як політолог, веде канали в Telegram та YouTube.

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