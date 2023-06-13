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Екснардепа Чорновола облили зеленкою і ще чимось, та кинули у сміттєвий бак – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 12:16
Тарас Чорновіл у Києві (Фото: Уніан)
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У Києві екснардепа Верховної Ради Тараса Чорновола облили "невідомою речовиною" та зеленкою, після чого закинули його у смітник. Відео опублікував ресурс УНІАН.

ЗМІ пише, що в такий спосіб прибічники депутатки Київради Аліни Михайлової покарали політика за його образливі висловлювання на адресу цієї військової медикині, дівчини загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний Да Вінчі), а також журналістки Яніни Соколової. 

Фото: Уніан

29 травня Чорновіл у Telegram опублікував фрагмент з інтерв'ю Михайлової Соколовій, в якому назвав гостей останньої "зеленими" та "підолігархічними шм*рами". 

Скриншот з Telegram-каналу Тараса Чорновола

Сьогодні цього допису на сторінці Черновіла вже немає.

Фото: Уніан

Сам Чорновіл, який нині політично лояльний п'ятому президенту Петру Порошенку та його партії Європейська солідарність, назвав епізод "замовленням від Офісу президента за критику влади".

  • Тарас Чорновол був народним депутатом III, IV, V та VI скликань. За час депутатства входив як до "патріотичних" сил, так і до проросійських (зокрема, був нардепом від Партії регіонів і підтримував експрезидента-втікача Віктора Януковича). Зараз позиціонує себе як політолог, веде канали в Telegram та YouTube.

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Мілана Головань
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