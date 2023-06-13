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Экс-нардепа Черновола облили зеленкой и еще чем-то, и бросили в мусорный бак – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 12:16
Тарас Чорновил в Киеве (Фото: Униан)
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В Киеве экс-нардепа Верховной Рады Тараса Черновола облили "неизвестным веществом" и зеленкой, после чего забросили его в мусорный бак. Видео опубликовал ресурс УНИАН.

СМИ пишет, что таким образом сторонники депутата Киевсовета Алины Михайловой наказали политика за его оскорбительные высказывания в адрес этого военного медика, девушки погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи), а также журналистки Янины Соколовой.

Фото: Уніан

29 мая Чорновол в Telegram опубликовал фрагмент из интервью Михайловой Соколовой, в котором назвал гостей последней "зелеными" и "подолигархическими шм*рами".

Скриншот з Telegram-каналу Тараса Чорновола

Сегодня этого сообщения на странице Черновола уже нет.

Фото: Уніан

Сам Чорновол, который сейчас политически лоялен пятому президенту Петру Порошенко и его партии Европейская солидарность, назвал эпизод "заказом от Офиса президента за критику власти".

  • Тарас Черновол был народным депутатом III, IV, V и VI созывов. За время депутатства входил как в "патриотические" силы, так и в пророссийские (в частности, был нардепом от Партии регионов и поддерживал беглого экс-президента Виктора Януковича). Сейчас позиционирует себя как политолог, ведет каналы в Telegram и YouTube.

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Милана Головань
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