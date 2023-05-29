Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами частин та підрозділів, які виконують завдання на найбільш "гарячих точках" фронту, і сповістив, що "скоро відбудуться активні наступальні дії". Відповідне повідомлення він опублікував у Telegram.

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"Зазначив, що скоро настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій, визначив конкретні завдання на підготовку до них", – написав Сирський.

За словами генерала, українські воїни відбивають всі спроби росіян просунутися вперед в районах Білогорівки, Спірного, Новоселівського та Торського.

ЗСУ також завдають окупантам значних втрат в особовому складі та техніці, додав Сирський.

Воєначальник подякував та нагородив на передовій воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 54 та 92 окремих механізованих бригад, 81 та 95 окремих десантно-штурмових бригад.

4 травня 2023 року речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що районі Лимана та Куп’янська воюють регулярні війська РФ, тому на цьому напрямку окупанти діють більш "обережно", ніж на Бахмутському.

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