Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что на Лиманском направлении украинские военные успешно удерживают позиции и не дают российским оккупантам продвинуться в районах отдельных населенных пунктов. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

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По словам генерала, украинские воины отражают все попытки россиян продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского и Торского.

ВСУ также наносят оккупантам значительные потери в личном составе и технике, добавил Сырский.

Генерал встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта.

"Отметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", – написал Сырский.

Военачальник поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 отдельной горно-штурмовой бригады, 54 и 92 отдельных механизированных бригад, 81 и 95 отдельных десантно-штурмовых бригад.

4 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в районе Лимана и Купянска воюют регулярные войска РФ, поэтому на этом направлении оккупанты действуют более "осторожно", чем на Бахмутском.

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