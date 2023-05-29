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Генерал Сырский: ВСУ уничтожают оккупантов и не дают им продвинуться под Лиманом видео

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29.05.2023, 10:29
Видео: Александр Сырский (Telegram)
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Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что на Лиманском направлении украинские военные успешно удерживают позиции и не дают российским оккупантам продвинуться в районах отдельных населенных пунктов. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

По словам генерала, украинские воины отражают все попытки россиян продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского и Торского.

Карта: deepstate

ВСУ также наносят оккупантам значительные потери в личном составе и технике, добавил Сырский.

Карта: deepstate

Генерал встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих точках" фронта.

"Отметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", – написал Сырский.

Карта: deepstate

Военачальник поблагодарил и наградил на передовой воинов 10 отдельной горно-штурмовой бригады, 54 и 92 отдельных механизированных бригад, 81 и 95 отдельных десантно-штурмовых бригад.

  • 4 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в районе Лимана и Купянска воюют регулярные войска РФ, поэтому на этом направлении оккупанты действуют более "осторожно", чем на Бахмутском.

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Милана Головань
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войнаЛиманалександр сырский
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