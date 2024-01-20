Російські пранкери та провокатори, які називають себе "Вован і Лексус", намагалися набирати бійців іноземного легіону в "приватну армію" від імені п'ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомило видання Kyiv Independent, яке поспілкувалось із солдатами.

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За словами одного з колишніх бійців легіону, наприкінці розмови з фейковим Порошенком зв'язок почав перериватися, відео постійно обривалося, губи "співрозмовника" не збігалися зі словами, а деякі жести повторювалися.

Також "п'ятий президент" розпитував про слабкі місця на фронті, призов до легіону, зарплату та моральний дух. Троє колишніх бійців вважали, що Порошенко нібито створює батальйон особистої охорони і хоче найняти їх як офіцерів — зарплата мала бути до 12 000 євро на місяць, що в кілька разів перевищує їхню платню в легіоні.

Потім "Порошенко" ламаною англійською назвав президента Володимира Зеленського "диктатором" і запитав, "чи готові вони залишитися з ним, коли вони боротимуться проти Зеленського".

Один із бійців відмовився, а двоє інших погодилися, після чого людина на екрані сказала, що "вони вб'ють цього виродка в майбутньому".

У матеріалі сказано, що дзвінків було кілька, а на них співрозмовник був одягнений в той самий одяг і був в одному місці. Усі троє бійців відчували щось підозріле, але двоє "вирішили подивитися контракт, і якби там було щось не те, вони б відмовилися".

Двоє бійців поїхали до київського офісу Порошенка, але їх не пустили й лише відповіли, що це фейк.

Журналісти пишуть, що електронні листи були надіслані російськими провокаторами "Вованом та Лексусом", які працюють на Кремль.

Наразі солдати легіону побоюються появи відео з розмовою на російських пропагандистських каналах. Ті двоє, які погодилися вступити до "приватної армії", сказали, що навряд чи зможуть далі залишатися в Україні. Про розмови вже знають у розвідці та Силах оборони.

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Президенту Польщі Анджею Дуді телефонувала людина, яка намагалася видати себе за французького лідера Емманюеля Макрона. Російські ресурси пишуть, що це були пранкери із РФ.

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