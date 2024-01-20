Российские пранкеры и провокаторы, которые называют себя "Вован и Лексус", пытались набирать бойцов иностранного легиона в "частную армию" от имени пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщило издание Kyiv Independent, которое пообщалось с солдатами.

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По словам одного из бывших бойцов легиона, в конце разговора с фейковым Порошенко связь начала прерываться, видео постоянно обривалось, губы "собеседника" не совпадали со словами, а некоторые жесты повторялись.

Также "пятый президент" расспрашивал о слабых местах на фронте, призыве в легион, зарплате и моральном духе. Трое бывших бойцов считали, что Порошенко якобы создает батальон личной охраны и хочет нанять их в качестве офицеров — зарплата должна была быть до 12 000 евро в месяц, что в несколько раз превышает их жалование в легионе.

Потом "Порошенко" на ломаном английском назвал президента Владимира Зеленского "диктатором" и спросил, "готовы ли они остаться с ним, когда они будут бороться против Зеленского".

Один из бойцов отказался, а двое других согласились, после чего человек на экране сказал, что "они убьют этого урода в будущем".

В материале сказано, что звонков было несколько, а на них собеседник был одет в одну и ту же одежду и был в одном месте. Все трое бойцов чувствовали что-то подозрительное, но двое "решили посмотреть контракт, и если бы там было что-то не то, они отказались бы".

Двое бойцов поехали в киевский офис Порошенко, но их не пустили и только ответили, что это фейк.

Журналисты пишут, что электронные письма были отправлены российскими провокаторами "Вованом и Лексусом", которые работают на Кремль.

Сейчас солдаты легиона опасаются появления видео с разговором на российских пропагандистских каналах. Те двое, которые согласились вступить в "частную армию", сказали, что вряд ли смогут дальше оставаться в Украине. О разговорах уже знают в разведке и Силах обороны.

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