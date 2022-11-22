Ракета в Польше. Дуде позвонил фейковый Макрон: в России пишут, что это их "пранкеры"
Президенту Польши Анджею Дуде позвонил человек, пытавшийся выдать себя за французского лидера Эмманюэля Макрона. Российские ресурсы пишут, что это были "пранкеры" из РФ.
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В канцелярии Дуды сообщают, что после попадания ракеты в Пшеводове во время непрерывных разговоров с главами государств и правительств подключился человек, выдающий себя за Макрона.
По необычной манере ведения разговора собеседника стало понятно, что, возможно, имеет место попытка мошенничества, и польский лидер прекратил разговор, сообщили у Дуды.
После этого звонка канцелярия президента Польши "сразу же предприняла разъяснительные действия совместно с соответствующими службами", сообщают у Дуды, не уточняя деталей.
РосСМИ пишут, что Дуде звонили "пранкеры Вован и Лексус", которые практикуют "розыгрыши" политиков, в том числе они представлялись президентом Владимиром Зеленским в разговоре с писательницей Джоан Роулинг, а также якобы звонили пятому президенту Петру Порошенко, выдавая себя за экс-посла США в РФ Майкла Макфола.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты упали в Польше недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.
- Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.
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