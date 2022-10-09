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Разведка: Российские пранкеры пытались поговорить с Байрактаром от имени Шмыгаля — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 09:28
Фейковый Шмыгаль (Фото: скриншот с видео ГУР)
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Российские пранкеры пытались поговорить с генеральным директором Baykar Defence Халуком Байрактаром от имени премьер-министра Дениса Шмыгаля при помощи технологии deepfake. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что провокацию российских пранкеров удалось сорвать — представители оккупантов попробовали связаться с Байрактаром от имени Шмыгаля, изображение которого было создано при помощи технологии deepfake.

Вместо ожидаемого россиянами разговора с Байрактаром, они пообщались с фейковым "секретарем компании Baykar", где им пришлось отвечать на вопрос о том, что случилось на Крымском мосту 8 октября. 

В ГУР отметили низкий уровень подготовки российских оперативников, которые несколько раз раскрыли себя во время разговора — они употребляли российское словосочетание "бабье лето" вместо правильного украинского произношения "бабине лiто". 

Целью акции противника была попытка дискредитации сотрудничества между Украиной и Турцией — в конце разговора россиянам сообщили, что их раскрыли и они будут привлечены к ответственности. 

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Дмитро Гриниченко
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война разведка пранкеры Денис Шмыгаль deepfake Халук Байрактар
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