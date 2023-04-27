Украинский пранкер Евгений Вольнов присоединился к закрытой конференции между представителями России и их союзниками из Ирана, заявив присутствующим, что всех их ждет возмездие за ведение войны против Украины. Видеозапись конференции появилась в Telegram-канале Вольнова.
Неизвестно, как пранкер смог получить аккредитацию к совещанию террористов, однако он отмечает, что доступ ему обеспечили якобы украинские хакеры.
Присоединившись к конференции, Вольнов под вымышленным именованием Симиндей В.В. "поблагодарил" присутствующих за "содержательные выступления", и организаторов за якобы "приглашение украинской стороны".
"Хочу поблагодарить организаторов за приглашение Службы безопасности Украины. Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их союзниками", – сказал он.
Он посоветовал участникам совещания писать завещания и пожелал рака половых органов оккупантам и их союзникам.
"Иран ответит за поставку своих дронов, которыми обстреливают Украину", – заключил он.
LIGA.net не может верифицировать это видео, однако на фоне участников совещания видно стелу по надписи "Международная конференция: российско-иранские отношения в меняющемся мире".
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