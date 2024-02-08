Національна поліція ухвалила рішення розформувати полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області. Це сталося після того, як спецпризначенці раніше відмовились вступати в штурмову бригаду "Лють". Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич заявив, що усіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади.

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За його словами, працівників, які відмовляться від переведення до штурмової бригади – звільнять та вручать повістку. Він наголосив, що "оцінка надана згідно із ситуацією в Дніпрі".

"Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань", — сказав заступник Фацевич.

В Нацполіції нагадали про те, що у 2023 році були ухвалені зміни до Закону "Про Національну поліцію", відповідно до яких поліціянти особливого призначення можуть брати участь в обороні нашої країни шляхом безпосереднього ведення бойових дій.