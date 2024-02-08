Национальная полиция приняла решение о расформировании полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. Это произошло после того, как спецназовцы ранее отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють". Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич заявил, что всех спецназовцев переведут в штурмовую бригаду.

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По его словам, работников, которые откажутся от перевода в штурмовую бригаду – уволят и вручат повестку. Он отметил, что "оценка дана по ситуации в Днепре".

"Принято решение о расформировании полка полиции особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. То есть, полка такого не будет существовать. Мы, возможно, примем другие кадровые решения по созданию отдельных рот для выполнения специфических задач", – сказал заместитель Фацевич.

В Нацполиции напомнили о том, что в 2023 году были приняты изменения в Закон "О Национальной полиции", согласно которым полицейские особого назначения могут участвовать в обороне нашей страны путем непосредственного ведения боевых действий.