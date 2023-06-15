RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Нейромережа Жириновського" порадила росіянам закрити кордони та забути про Україну – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 15:15
Скриншот з відео
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

У Росії запустили "нейромережу" померлого політика Володимира Жириновського, відомого шовіністичними та українофобськими заявами. Його цифрова версія закликала росіян забути про Україну і зайнятися своїми справами. Відео поширюють російські пропагандистські медіа.

У електронної версії Жириновського запитали: "Що нам робити з Україною?"

"Нейромережа" відповіла у типовій для Жириновського українофобській манері, назвавши Україну "політичним болотом", у якому повно "зрадників та русофобів".

Також програма голосом політика закликала "перестати годувати цю країну [Україну]".

Далі е-Жириновський порадив росіянам "закрити кордони та забути" про Україну. 

Програма заявила, що Росія має піклуватись про власних громадян, а не витрачати ресурси на "непередбачувану" Україну.

Під час інших сеансів питання-відповідь українофоб, якого "воскресили", радив уже "перемагати Україну".

ДОВІДКА. Нейромережа — це комп'ютерна програма, яка намагається відтворити роботу людського мозку у сфері сприйняття інформації та навчання. За цим принципом нейромережі вже вміють створювати зображення, музику та відео, а також фейкові новини.
  • Жириновський був лідером контрольованої Кремлем партії ЛДПР. Він був відомий своїми одіозними заявами стосовно України та інших держав.
  • За два місяці до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він закликав почати бомбити Україну та Захід у новорічну ніч.
  • 6 квітня 2022-го Жириновський помер від "тяжкої та тривалої" хвороби.

Читайте також: Midjourney, MyHeritage та інші. Детальні інструкції до нейромереж, які малюють портрети та пейзажі

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
пропагандаволодимир жириновськийсюрнейромережаабсурдросСМИ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 