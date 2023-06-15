У Росії запустили "нейромережу" померлого політика Володимира Жириновського, відомого шовіністичними та українофобськими заявами. Його цифрова версія закликала росіян забути про Україну і зайнятися своїми справами. Відео поширюють російські пропагандистські медіа.
У електронної версії Жириновського запитали: "Що нам робити з Україною?"
"Нейромережа" відповіла у типовій для Жириновського українофобській манері, назвавши Україну "політичним болотом", у якому повно "зрадників та русофобів".
Також програма голосом політика закликала "перестати годувати цю країну [Україну]".
Далі е-Жириновський порадив росіянам "закрити кордони та забути" про Україну.
Програма заявила, що Росія має піклуватись про власних громадян, а не витрачати ресурси на "непередбачувану" Україну.
Під час інших сеансів питання-відповідь українофоб, якого "воскресили", радив уже "перемагати Україну".
- Жириновський був лідером контрольованої Кремлем партії ЛДПР. Він був відомий своїми одіозними заявами стосовно України та інших держав.
- За два місяці до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він закликав почати бомбити Україну та Захід у новорічну ніч.
- 6 квітня 2022-го Жириновський помер від "тяжкої та тривалої" хвороби.
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