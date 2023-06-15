В России запустили "нейросеть" умершего политика Владимира Жириновского, известного шовинистическими и украинофобскими заявлениями. Его цифровая версия призвала россиян забыть об Украине. Видео распространили российские пропагандистские СМИ.

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У электронной версии Жириновского спросили: "Что нам делать с Украиной?"

"Нейросеть" ответила в типичной для Жириновского украинофобской манере, назвав Украину "политическим болотом", в котором полно "предателей и русофобов".

Также программа голосом политика призвала "перестать кормить эту страну [Украину]".

Далее е-Жириновский посоветовал россиянам "закрыть границы и забыть" об Украине.

Программа заявила, что Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на "непредсказуемую" Украину.

Во время других сеансов вопрос-ответ "воскрешенный" украинофоб советовал уже "побеждать Украину".

СПРАВКА. Нейросеть – это компьютерная программа, которая пытается воспроизвести работу человеческого мозга в сфере восприятия информации и обучения. По этому принципу нейросети уже умеют создавать изображения, музыку и видео, а также Нейросеть – это компьютерная программа, которая пытается воспроизвести работу человеческого мозга в сфере восприятия информации и обучения. По этому принципу нейросети уже умеют создавать изображения, музыку и видео, а также фейковые новости

Жириновский был лидером контролируемой Кремлем партии ЛДПР. Он был известен своими одиозными заявлениями об Украине и других государствах.

За два месяца до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он призвал начать бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь.

6 апреля 2022-го Жириновский скончался от "тяжелой и продолжительной" болезни.

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