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"Нейросеть Жириновского" посоветовала россиянам закрыть границы и забыть об Украине: видео видео

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15.06.2023, 15:15
Скриншот с видео
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В России запустили "нейросеть" умершего политика Владимира Жириновского, известного шовинистическими и украинофобскими заявлениями. Его цифровая версия призвала россиян забыть об Украине. Видео распространили российские пропагандистские СМИ.

У электронной версии Жириновского спросили: "Что нам делать с Украиной?"

"Нейросеть" ответила в типичной для Жириновского украинофобской манере, назвав Украину "политическим болотом", в котором полно "предателей и русофобов".

Также программа голосом политика призвала "перестать кормить эту страну [Украину]".

Далее е-Жириновский посоветовал россиянам "закрыть границы и забыть" об Украине.

Программа заявила, что Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на "непредсказуемую" Украину.

Во время других сеансов вопрос-ответ "воскрешенный" украинофоб советовал уже "побеждать Украину".

СПРАВКА. Нейросеть – это компьютерная программа, которая пытается воспроизвести работу человеческого мозга в сфере восприятия информации и обучения. По этому принципу нейросети уже умеют создавать изображения, музыку и видео, а также фейковые новости.
  • Жириновский был лидером контролируемой Кремлем партии ЛДПР. Он был известен своими одиозными заявлениями об Украине и других государствах.
  • За два месяца до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он призвал начать бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь.
  • 6 апреля 2022-го Жириновский скончался от "тяжелой и продолжительной" болезни.

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Артём Джерипа
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