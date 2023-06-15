В России запустили "нейросеть" умершего политика Владимира Жириновского, известного шовинистическими и украинофобскими заявлениями. Его цифровая версия призвала россиян забыть об Украине. Видео распространили российские пропагандистские СМИ.
У электронной версии Жириновского спросили: "Что нам делать с Украиной?"
"Нейросеть" ответила в типичной для Жириновского украинофобской манере, назвав Украину "политическим болотом", в котором полно "предателей и русофобов".
Также программа голосом политика призвала "перестать кормить эту страну [Украину]".
Далее е-Жириновский посоветовал россиянам "закрыть границы и забыть" об Украине.
Программа заявила, что Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на "непредсказуемую" Украину.
Во время других сеансов вопрос-ответ "воскрешенный" украинофоб советовал уже "побеждать Украину".
- Жириновский был лидером контролируемой Кремлем партии ЛДПР. Он был известен своими одиозными заявлениями об Украине и других государствах.
- За два месяца до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он призвал начать бомбить Украину и Запад в новогоднюю ночь.
- 6 апреля 2022-го Жириновский скончался от "тяжелой и продолжительной" болезни.
Читайте также: Midjourney, MyHeritage и другие. Подробные инструкции к нейросетям, рисующим портреты и пейзажи
Комментарии