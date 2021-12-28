Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь: видео

Лидер Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский заявил, что нужно начать бомбить Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января. Его высказывания транслировались в эфире российского пропагандистского телеканала Первый канал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Скандальный политик сказал, что начал бы бомбардировку, будь он президентом России.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января, часов в 4 утра, когда уже все выпившие. Необязательно их бомбить. Но избирательно наказать и напугать надо", — заявил Жириновский.

Часть заявления политика опубликована в Telegram канале Анатолий Штирлиц.

Заявление Жириновского связано с обострением ситуации на границе Украины с Россией. 17 декабря были опубликованы требования президента РФ Владимира Путина о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО. Одним из пунктов является недопущение Украины к вступлению в НАТО.

В ответ в Альянсе заявили, что не пойдут на компромиссы по членству. Россия угрожает "военными шагами".

10 января США и Россия планируют провести переговоры по Украине и контролю над ядерным вооружением.

В 2017 году Генеральная прокуратура Украины готовила подозрение Жириновскому в финансировании терроризма в оккупированном Донбассе.

9 сентября 2018 на акции российского оппозиционера Навального Жириновский бросался обувью у митингующих, угрожал им.

Марина Тищенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.