В России умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Отмечается, что Жириновский умер от "тяжелой и продолжительной" болезни. До этого ходили слухи о его смерти, но это первое сообщение от должностного лица.

Политик в прошлом году заявлял, что нужно начать бомбить Украину и Запад в ночь с 31 декабря на 1 января.

Лев Шевченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.