Українські прикордонники висміяли "загрозу" наступу з Білорусі, показавши відео, як білоруські військові штовхають старий УАЗ-469 ("бобік").
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"Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону", – йдеться в підписі до відео.
ДОВІДКА. Тема можливого "нового вторгнення" в Україну з боку Білорусі розкручується майже з початку повномасштабної російсько-української війни, однак у Генштабі, Міноборони, Головному управлінні розвідки, Держприкордонслужбі та інших структурах неодноразово наголошували, що наразі на кордоні з Білоруссю не зафіксовано створення ударних угрупувань, спроможних на наступ. Проте Росія використовує Білорусь для підготовки своїх військових. Надалі росіяни відправляються з білоруських полігонів воювати проти України.
- 16 травня 2023 року начальник ГУР Буданов заявив, що розвідка залучила до співпраці нардепа Євгенія Шевченка, якого називають "фанатом" білоруського диктатора Олександра Лукашенка, аби Білорусь не вступила у війну.
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