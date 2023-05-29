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Прикордонники висміяли "загрозу" з Білорусі: відео, як там тягнуть уазівського "бобіка" видео

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 18:32
Відео: ДПСУ
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Українські прикордонники висміяли "загрозу" наступу з Білорусі, показавши відео, як білоруські військові штовхають старий УАЗ-469 ("бобік").

 
"Дрон українських прикордонників зафіксував переміщення військової техніки поблизу кордону", – йдеться в підписі до відео.

ДОВІДКА. Тема можливого "нового вторгнення" в Україну з боку Білорусі розкручується майже з початку повномасштабної російсько-української війни, однак у Генштабі, Міноборони, Головному управлінні розвідки, Держприкордонслужбі та інших структурах неодноразово наголошували, що наразі на кордоні з Білоруссю не зафіксовано створення ударних угрупувань, спроможних на наступ. Проте Росія використовує Білорусь для підготовки своїх військових. Надалі росіяни відправляються з білоруських полігонів воювати проти України.

Дивіться також: Українці "привітали" білоруських прикордонників з 9 травня: відео з кордону

Оксана Житнюк
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БІЛОРУСЬвійнакордонДПСУ
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