Украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления из Беларуси, показав видео, как беларуские военные толкают старый УАЗ-469 ("бобик").
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"Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы", – говорится в подписи к видео.
СПРАВКА. Тема возможного "нового вторжения" в Украину со стороны Беларуси раскручивается почти с начала полномасштабной российско-украинской войны, однако в Генштабе, Минобороны, Главном управлении разведки, Госпогранслужбе и других структурах неоднократно отмечали, что сейчас на границе с Беларусью не зафиксировано создания ударных группировок, способных на наступление. Однако Россия использует Беларусь для подготовки своих военных. В дальнейшем россияне отправляются с беларуских полигонов воевать против Украины.
- 16 мая 2023 года начальник ГУР Буданов заявил, что разведка привлекла к сотрудничеству нардепа Евгения Шевченко, которого называют "фанатом" беларуского диктатора Александра Лукашенко, чтобы Беларусь не вступила в войну.
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