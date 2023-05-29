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Пограничники высмеяли "угрозу" из Беларуси: видео, как там толкают уазовский "бобик" видео

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 18:32
Видео: ГПСУ
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Украинские пограничники высмеяли "угрозу" наступления из Беларуси, показав видео, как беларуские военные толкают старый УАЗ-469 ("бобик").

"Дрон украинских пограничников зафиксировал перемещение военной техники вблизи границы", – говорится в подписи к видео.

СПРАВКА. Тема возможного "нового вторжения" в Украину со стороны Беларуси раскручивается почти с начала полномасштабной российско-украинской войны, однако в Генштабе, Минобороны, Главном управлении разведки, Госпогранслужбе и других структурах неоднократно отмечали, что сейчас на границе с Беларусью не зафиксировано создания ударных группировок, способных на наступление. Однако Россия использует Беларусь для подготовки своих военных. В дальнейшем россияне отправляются с беларуских полигонов воевать против Украины.

Смотрите также: Украинцы "поздравили" беларуских пограничников с 9 мая: видео с границы

Оксана Житнюк
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