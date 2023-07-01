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"Ганебне рішення". Зеленський обіцяє відповідь Нацкомісії, що вирішила підвищити тарифи на воду видео

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01.07.2023, 21:53
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відреагував на рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка вирішила відсьогодні, з 1 липня, підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Президент назвав це "ганебним рішенням" і пообіцяв, що Нацкомісія отримає відповідь на такий крок.

"Сьогодні з’явилось повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і непогоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", – сказав Зеленський.

Президент повідомив, що уряд отримав доручення представити рішення у відповідь. Запевнив: "Вони будуть".

Сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль також відреагував на рішення НКРЕКП – він назвав ці рішення "неприйнятними". Наголосив, що з Кабміном це не погоджувалось.

"Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення", – заявив Шмигаль.

Він дав доручення міністру енергетики та Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.

Оксана Житнюк
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Володимир ЗеленськийводаНКРЕКПтарифи
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