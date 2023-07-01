Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні відреагував на рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка вирішила відсьогодні, з 1 липня, підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Президент назвав це "ганебним рішенням" і пообіцяв, що Нацкомісія отримає відповідь на такий крок.
"Сьогодні з’явилось повідомлення від Нацкомісії щодо енергетики та комунальних послуг про підвищення тарифів на воду. М’яко кажучи, ганебне рішення, непрофесійне і непогоджене з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення", – сказав Зеленський.
Президент повідомив, що уряд отримав доручення представити рішення у відповідь. Запевнив: "Вони будуть".
Сьогодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль також відреагував на рішення НКРЕКП – він назвав ці рішення "неприйнятними". Наголосив, що з Кабміном це не погоджувалось.
"Під час війни ми маємо діяти єдиною командою, особливо в таких чутливих сферах, як енергетика та тарифоутворення", – заявив Шмигаль.
Він дав доручення міністру енергетики та Міністерству інфраструктури провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду таких рішень.
- У 2022 році Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ на час війни. Електрики та холодної води це рішення не стосувалося.
- Тарифи на холодну воду збиралися підвищити вже з 1 січня, але регулятор в останній момент скасував своє рішення та відправив його на доопрацювання. На початку березня регулятор повернувся до цього питання, але остаточне рішення ухвалили тільки наприкінці червня.
- 29 червня комісія вирішила підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня в середньому на 32% – залежно від водоканалу.
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