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"Позорное решение". Зеленский обещает ответ Нацкомиссии, решившей повысить тарифы на воду видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2023, 21:53
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая решила с сегодняшнего дня, 1 июля, повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Президент назвал это "позорным решением" и пообещал, что Нацкомиссия получит ответ на такой шаг.

"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и несогласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что правительство получило поручение представить ответные решения. Уверяет: "Они будут".

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль тоже отреагировал на решение НКРЭКУ – он назвал эти решения "неприемлемыми". Он подчеркнул, что с Кабмином это не согласовывалось.

"Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах, как энергетика и тарифообразование", – заявил Шмыгаль.

Он дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийводанкрэкутарифы
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