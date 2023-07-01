Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении отреагировал на решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая решила с сегодняшнего дня, 1 июля, повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Президент назвал это "позорным решением" и пообещал, что Нацкомиссия получит ответ на такой шаг.
"Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и несогласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения", – сказал Зеленский.
Президент сообщил, что правительство получило поручение представить ответные решения. Уверяет: "Они будут".
Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль тоже отреагировал на решение НКРЭКУ – он назвал эти решения "неприемлемыми". Он подчеркнул, что с Кабмином это не согласовывалось.
"Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах, как энергетика и тарифообразование", – заявил Шмыгаль.
Он дал поручение министру энергетики и Министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.
- В 2022 году Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ на время войны. Электричества и холодной воды это решение не касалось.
- Тарифы на холодную воду собирались повысить уже с 1 января, но регулятор в последний момент отменил свое решение и отправил его на доработку. В начале марта регулятор вернулся к этому вопросу, но окончательное решение было принято только в конце июня.
- 29 июня комиссия решила повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод с 1 июля в среднем на 32% – в зависимости от водоканала.
Комментарии