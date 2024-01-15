У 2023 році поліція вилучила 5000 одиниць зброї та 1,8 млн боєприпасів. Їх нелегально зберігали
Упродовж 2023 року працівники Національної поліції вилучили понад 5000 одиниць вогнепальної зброї та 1,8 млн боєприпасів і набоїв. Також серед резонансних спецоперацій були: викриття диверсанта-підривника та знешкодження схованок з озброєнням для криміналітету, повідомляє пресслужба правоохоронного органу.
За даними правоохоронців, у 2023 році було зареєстровано 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Зокрема з незаконного обігу вилучено 5 168 одиниць вогнепальної зброї:
→ 1567 автоматів;
→ 997 пістолетів і револьверів;
→ 921 гранатомет;
→ 1683 одиниці переробленої зброї.
Також поліція вилучила:
→ 17 815 гранат;
→ 16 798 мін, запалів, вибухових пристроїв;
→ понад 1 800 000 набоїв;
→ 2935 кг вибухових речовин.
Поліцейські задокументували 695 фактів збуту зброї та виявили 117 схронів, а це, за їхніми словами, — понад 7 000 одиниць різного виду озброєння. Два найбільших – ліквідували у Києві та на Черкащині.
В органі розповіли, що завдяки діяльності блокпостів було задокументовано понад 1000 фактів перевезення нелегальної зброї, а також вилучено 422 одиниці вогнепальної зброї, з них:
→ 234 одиниці автоматичної зброї;
→ 61 пістолет та револьвер;
→79 гранатометів;
→ 2 815 гранат;
→ 1 065 мін, запалів та інших вибухових пристроїв.
До кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою притягнуто 3 406 людей, зазначили правоохоронці.
Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов наголосив, що зброя має бути на фронті, а не калічити у тилу та ставати знаряддям злочинів.
- У липні 2022-го в МВС наголошували, що в перші дні повномасштабної війни людям роздавали велику кількість зброї в очікуванні міських боїв, і тепер усе це потрібно реєструвати. У міністерстві хочуть сформувати реєстр осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліціянта, який несе службу на блокпості.
- Міністр внутрішніх справ запевняв, що легально видана громадянам зброя залишатиметься у них до кінця російсько-української війни.
- З 23 червня в Україні розпочав роботу єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Отримати дозвіл на зброю та зареєструвати її можна без відвідування органів Нацполіції.
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