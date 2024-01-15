Упродовж 2023 року працівники Національної поліції вилучили понад 5000 одиниць вогнепальної зброї та 1,8 млн боєприпасів і набоїв. Також серед резонансних спецоперацій були: викриття диверсанта-підривника та знешкодження схованок з озброєнням для криміналітету, повідомляє пресслужба правоохоронного органу.

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За даними правоохоронців, у 2023 році було зареєстровано 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Зокрема з незаконного обігу вилучено 5 168 одиниць вогнепальної зброї:

→ 1567 автоматів;

→ 997 пістолетів і револьверів;

→ 921 гранатомет;

→ 1683 одиниці переробленої зброї.

Також поліція вилучила:

→ 17 815 гранат;

→ 16 798 мін, запалів, вибухових пристроїв;

→ понад 1 800 000 набоїв;

→ 2935 кг вибухових речовин.

Поліцейські задокументували 695 фактів збуту зброї та виявили 117 схронів, а це, за їхніми словами, — понад 7 000 одиниць різного виду озброєння. Два найбільших – ліквідували у Києві та на Черкащині.

В органі розповіли, що завдяки діяльності блокпостів було задокументовано понад 1000 фактів перевезення нелегальної зброї, а також вилучено 422 одиниці вогнепальної зброї, з них:

→ 234 одиниці автоматичної зброї;

→ 61 пістолет та револьвер;

→79 гранатометів;

→ 2 815 гранат;

→ 1 065 мін, запалів та інших вибухових пристроїв.

До кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою притягнуто 3 406 людей, зазначили правоохоронці.

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов наголосив, що зброя має бути на фронті, а не калічити у тилу та ставати знаряддям злочинів.

У липні 2022-го в МВС наголошували, що в перші дні повномасштабної війни людям роздавали велику кількість зброї в очікуванні міських боїв, і тепер усе це потрібно реєструвати. У міністерстві хочуть сформувати реєстр осіб, яким видана зброя, зробити його цифровим, доступним на планшеті для кожного поліціянта, який несе службу на блокпості.

Міністр внутрішніх справ запевняв, що легально видана громадянам зброя залишатиметься у них до кінця російсько-української війни.

З 23 червня в Україні розпочав роботу єдиний реєстр зброї (ЄРЗ). Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Отримати дозвіл на зброю та зареєструвати її можна без відвідування органів Нацполіції.

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