В 2023 году полиция изъяла 5000 единиц оружия и 1,8 млн боеприпасов. Их нелегально хранили
В течение 2023 года работники Национальной полиции изъяли более 5000 единиц огнестрельного оружия и 1,8 млн боеприпасов и патронов. Также среди резонансных спецопераций были: разоблачение диверсанта-подрывника и обезвреживание тайников с вооружением для криминалитета, сообщает пресс-служба правоохранительного органа.
По данным правоохранителей, в 2023 году было зарегистрировано 4 840 фактов незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. В частности, из незаконного оборота изъято 5 168 единиц огнестрельного оружия:
→ 1567 автоматов;
→ 997 пистолетов и револьверов;
→ 921 гранатомет;
→ 1683 единицы переработанного оружия.
Также полиция изъяла:
→ 17 815 гранат;
→ 16 798 мин, зажигания, взрывных устройств;
→ более 1 800 000 патронов;
→ 2935 кг взрывчатых веществ.
Полицейские задокументировали 695 фактов сбыта оружия и обнаружили 117 схронов, а это, по их словам, – более 7 000 единиц различного вида вооружения. Два крупнейших – ликвидировали в Киеве и в Черкасской области.
В органе рассказали, что благодаря деятельности блокпостов было задокументировано более 1000 фактов перевозки нелегального оружия, а также изъято 422 единицы огнестрельного оружия, из них:
→ 234 единицы автоматического оружия;
→ 61 пистолет и револьвер;
→79 гранатометов;
→ 2815 гранат;
→ 1065 мин, запалов и других взрывных устройств.
К уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой привлечены 3 406 человек, отметили правоохранители.
Заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов подчеркнул, что оружие должно быть на фронте, а не калечить в тылу и становиться орудием преступлений.
- В июле 2022 года в МВД отмечали, что в первые дни полномасштабной войны людям раздавали большое количество оружия в ожидании городских боев, и теперь все это нужно регистрировать. В министерстве хотят сформировать реестр лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, несущего службу на блокпосте.
- Министр внутренних дел уверял, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны.
- С 23 июня в Украине приступил к работе единый реестр оружия (ЕРЗ). Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов. Получить разрешение на оружие и зарегистрировать его можно без посещения органов Нацполиции.
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