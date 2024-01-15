В течение 2023 года работники Национальной полиции изъяли более 5000 единиц огнестрельного оружия и 1,8 млн боеприпасов и патронов. Также среди резонансных спецопераций были: разоблачение диверсанта-подрывника и обезвреживание тайников с вооружением для криминалитета, сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

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По данным правоохранителей, в 2023 году было зарегистрировано 4 840 фактов незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. В частности, из незаконного оборота изъято 5 168 единиц огнестрельного оружия:

→ 1567 автоматов;

→ 997 пистолетов и револьверов;

→ 921 гранатомет;

→ 1683 единицы переработанного оружия.

Также полиция изъяла:

→ 17 815 гранат;

→ 16 798 мин, зажигания, взрывных устройств;

→ более 1 800 000 патронов;

→ 2935 кг взрывчатых веществ.

Полицейские задокументировали 695 фактов сбыта оружия и обнаружили 117 схронов, а это, по их словам, – более 7 000 единиц различного вида вооружения. Два крупнейших – ликвидировали в Киеве и в Черкасской области.

В органе рассказали, что благодаря деятельности блокпостов было задокументировано более 1000 фактов перевозки нелегального оружия, а также изъято 422 единицы огнестрельного оружия, из них:

→ 234 единицы автоматического оружия;

→ 61 пистолет и револьвер;

→79 гранатометов;

→ 2815 гранат;

→ 1065 мин, запалов и других взрывных устройств.

К уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой привлечены 3 406 человек, отметили правоохранители.

Заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов подчеркнул, что оружие должно быть на фронте, а не калечить в тылу и становиться орудием преступлений.

В июле 2022 года в МВД отмечали, что в первые дни полномасштабной войны людям раздавали большое количество оружия в ожидании городских боев, и теперь все это нужно регистрировать. В министерстве хотят сформировать реестр лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, несущего службу на блокпосте.

Министр внутренних дел уверял, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны.

С 23 июня в Украине приступил к работе единый реестр оружия (ЕРЗ). Единый реестр оружия предполагает создание электронных кабинетов. Получить разрешение на оружие и зарегистрировать его можно без посещения органов Нацполиции.

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