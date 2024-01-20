Українська тенісистка Єлизавета Котляр подала руку росіянці Владі Мінчевій після поразки у матчі на юніорському відкритому чемпіонаті в Австралії. Виконувач обовʼязків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що відомство вивчає обставини і причини такого вчинку української спортсменки. Він не виключив, що це була "провокація" з боку РФ.

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"Мій месенджер розривається повідомленнями, що 16-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці після матчу на турнірі Australian Open <…> Як я побачив відео, перше враження було, що росіяни спровокували нашу спортсменку. Усі, хто брав участь у великих турнірах, знають, яка напруга там відбувається, і атлети можуть стати легкою мішенню для провокацій", – заявив Бідний.

Він наголосив, що "на кожному турнірі росіяни намагаються використати українських атлетів для власної пропаганди" – і саме це зараз можна спостерігати у виконанні російських пропагандистських медіа.

"Аргументів, щоб звинувачувати чи виправдовувати тенісистку, у кожного буде безліч. Але я вважаю, що перш ніж щось заявляти та ухвалювати емоційні рішення, варто детально розібратися у ситуації і почути саму Єлизавету Котляр та її батьків", – додав представник міністерства, анонсувавши "зважені рішення" після вивчення ситуації.

Новину про рукостискання миттєво розповсюдили російські пропагандистські ресурси, акцентувавши на тому, що раніше українські тенісистки неодноразово відмовлялися від рукостискань після поєдинків із суперницями з РФ та Білорусі.

У січні 2023-го стартувало перше коло турніру Australian Open-2023, і під час матчу українки проти росіянки біля корту було помічено прапор держави-терориста.

Наступного дня після скандалу з триколором на Australian Open ввели повну заборону на прапори РФ та Білорусі.

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