Украинская теннисистка Елизавета Котляр подала руку россиянке Влади Минчевой после поражения в матче на открытом юниорском чемпионате в Австралии. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что ведомство изучает обстоятельства и причины такого поступка украинской спортсменки. Он не исключил, что это была "провокация" со стороны РФ.

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"Мой мессенджер разрывается сообщениями, что 16-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку россиянке после матча на турнире Australian Open <…> Как я увидел видео, первое впечатление было, что россияне спровоцировали нашу спортсменку. Все, кто участвовал в крупных турнирах, знают, какое напряжение там происходит, и атлеты могут стать легкой мишенью для провокаций", – заявил Бидный.

Он отметил, что "на каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для собственной пропаганды" – и именно это сейчас можно наблюдать в исполнении российских пропагандистских медиа.

"Аргументов, чтобы обвинять или оправдывать теннисистку, у каждого будет множество. Но я считаю, что прежде чем что-либо заявлять и принимать эмоциональные решения, следует детально разобраться в ситуации и услышать саму Елизавету Котляр и ее родителей", – добавил представитель министерства, анонсировав "взвешенные решения" после изучения ситуации.

Новость о рукопожатии мгновенно распространили российские пропагандистские ресурсы, акцентировав на том, что ранее украинские теннисистки неоднократно отказывались от рукопожатий после поединков с соперницами из РФ и Беларусси.

В январе 2023-го стартовал первый круг турнира Australian Open-2023, и во время матча украинки против россиянки возле корта был замечен флаг государства-террориста.

На следующий день после скандала с триколором на Australian Open ввели полный запрет на флаги РФ и Беларуси.

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