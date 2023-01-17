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На Australian Open ввели полный запрет на флаги РФ и Беларуси после скандала с триколором

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 13:40
На Australian Open ввели полный запрет на флаги РФ и Беларуси после скандала с триколором - Фото
Скріншот з Twitter Мирошниченка

На Открытом чемпионате Австралии по теннису ввели полный запрет российской и беларуской символики после скандала с российским триколором во время матча украинки. Об этом сообщает CNN.

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Организатор чемпионата Tennis Australia сегодня объявила, что болельщикам больше нельзя приносить флаги РФ и Беларуси на Australian Open-2023. Самих спортсменов ранее допустили к соревнованиям в нейтральном статусе, однако для болельщиков запрета на символику не было.

Решение было принято после того, как посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко решительно осудил вывешивание российского флага на трибуне возле теннисного корта и потребовал от организаторов реакции на инцидент.

"Наша первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могли приносить их (флаги, – ред.), но чтобы это не создавало проблем. Вчера у нас был инцидент, когда на корте был установлен флаг. Запрет вступает в силу немедленно", – заявили организаторы.

  • Вчера стартовал первый круг турнира Australian Open-2023, и украинская спортсменка Екатерина Байндль обыграла россиянку Камиллу Рахимову. Во время игры возле корта был замечен флаг государства-террориста.

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Оксана Житнюк
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флаг триколор теннис Спорт Австралия Australian Open
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