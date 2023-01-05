МИД Эстонии: Россия пытается вернуться в соревновательный спорт, надо продолжать изоляцию

Россия пытается нормализовать отношения с миром через спорт, потому необходимо продолжить изоляцию спортсменов страны-террориста. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Он подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы вернуться в международный соревновательный спорт.

"Россия всегда использовала спорт как политический инструмент. Сейчас они пытаются нормализовать свои отношения с международным сообществом через спорт. Мы должны продолжать изолировать российских спортсменов", – написал глава МИД Эстонии.

Свой твит он дополнил лозунгом: "Слава Украине!".

В декабре президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, цитируя Макрона, заявил, что "спорт не должен быть политизирован". По словам Баха, президент Франции выступил за то, чтобы на Олимпиаде и Паралимпиаде 2024-го в Париже были представители всех стран, включая РФ и Беларусь. Кулеба в ответ заявил, что попытка использовать спорт для обеления военных преступлений вызывает отвращение.

Ночью 2 января армия России уничтожила ледовую арену "Альтаир" в Дружковке – домашний стадион хоккейного клуба "Донбасс".

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Оксана Житнюк

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