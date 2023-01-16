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Посол Украины потребовал реакции от организаторов Australian Open из-за флага РФ на матче

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 14:58
Посол Украины потребовал реакции от организаторов Australian Open из-за флага РФ на матче - Фото
Скріншот з Twitter Мирошниченка

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, куда россиян и беларусов допустили в нейтральном статусе, продемонстрировали флаг РФ. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал организаторов отреагировать на триколор на Australian Open-2023.

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Сегодня стартовал первый круг турнира, и украинская спортсменка Екатерина Байндль обыграла россиянку Камиллу Рахимову. Во время игры возле корта был замечен флаг государства-террориста.

"Я решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры украинской теннисистки Катерины Байндл сегодня на Открытом чемпионате Австралии. Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие свою политику "нейтрального флага", – заявил посол.

Он также назвал это провокацией и подчеркнул, что российская соперница украинки должна была играть без флага. Он обратился к организаторам с вопросом, что они сделали для реакции на инцидент.

  • В декабре президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, цитируя Макрона, заявил, что "спорт не должен быть политизирован". По словам Баха, президент Франции выступил за то, чтобы на Олимпиаде и Паралимпиаде 2024-го в Париже были представители всех стран, включая РФ и Беларусь. Кулеба в ответ заявил, что попытка использовать спорт для обеления военных преступлений вызывает отвращение.
  • Кулеба позвал чиновников, для которых "спорт вне политики", на разрушенную россиянами ледовую арену в Дружковке.

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Оксана Житнюк
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Спорт Австралия теннис Australian Open василий мирошниченко
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