На міжнародній виставці озброєнь IDEF-2023 у Стамбулі експонувалася система протиповітряної оборони турецького виробництва, яка зацікавила представників українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив генеральний директор конструкторсько-виробничого підприємства "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передає АрміяІнформ.

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Бельбаса запитали, чи були на виставці якісь вироби від відомих міжнародних фірм, які б могли потенційно привернути увагу України.

Він відзначив турецьку розробку системи ППО – 35-мм самохідний зенітний комплекс Korkut ближньої дії, розроблений відповідно до стандартів НАТО.

"Він призначений для протиповітряної оборони механізованих військ та мобільних підрозділів, а також стаціонарних військових баз. Система забезпечує захист зони охоплення, виконуючи операції від виявлення до перехоплення та знищення цілей", – розповів Бельбас.

Минулого місяця видання Defense Express повідомляло, що турецька компанія Aselsan хоче запропонувати Україні власну систему ППО Korkut.

Повноцінна система Korkut складається з трьох 35-мм самохідних зенітних комплексів та одного командного пункту. Завдяки датчикам та програмним алгоритмам, ця система може працювати повністю автономно, а за потреби – під управлінням системи вищого рівня.

Ефективний радіус дії машини командування та контролю – 70 км.

Дальність 35-мм гармати Oerlikon KDC-02 – 4 км, швидкість – до 1100 пострілів за хвилину.

30 квітня 2023 року Україна підписала три нові контракти з Baykar.

23 червня Туреччина видала ліцензії на виробництво Bayraktar TB2 та Akinci в Україні.

10 липня в Україні почали будувати завод із виробництва БпЛА Bayraktar.

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