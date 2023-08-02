На международной выставке вооружений IDEF-2023 в Стамбуле экспонировалась система противовоздушной обороны турецкого производства, которая заинтересовала представителей украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщил генеральный директор конструкторско-производственного предприятия "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, передает АрміяІнформ.

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Бельбаса спросили, были ли на выставке какие-нибудь изделия от известных международных фирм, которые могли бы потенциально привлечь внимание Украины.

Он отметил турецкую разработку системы ПВО – 35-мм самоходный зенитный комплекс Korkut ближнего действия, разработанный в соответствии со стандартами НАТО.

"Он предназначен для противовоздушной обороны механизированных войск и мобильных подразделений, а также стационарных военных баз. Система обеспечивает защиту зоны охвата, выполняя операции от обнаружения до перехвата и уничтожения целей", – рассказал Бельбас.

В прошлом месяце издание Defense Express сообщало, что турецкая компания Aselsan хочет предложить Украине собственную систему ПВО Korkut.

Полноценная система Korkut состоит из трех 35-мм самоходных зенитных комплексов и одного командного пункта. Благодаря датчикам и программным алгоритмам, эта система может работать полностью автономно, а при необходимости – под управлением системы высшего уровня.

Эффективный радиус действия машины командования и контроля – 70 км.

Дальность 35-мм орудия Oerlikon KDC-02 – 4 км, скорость – до 1100 выстрелов в минуту.

30 апреля 2023 года Украина подписала три новых контракта с Baykar.

23 июня Турция выдала лицензии на производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине.

10 июля в Украине начали строить завод по производству БпЛА Bayraktar.

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