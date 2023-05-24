Дрон-камікадзе волонтерської групи Escadrone у лобовому зіткненні вразив бойову машину пехоти російських окупантів. Відео розміщено у Telegram виробника ударних FPV-квадрокоптерів.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Спецпідрозділ Омега не дає нудьгувати окупантам. За допомогою дрона-камікадзе PEGAS. Північний загін знищує ворога на Авдіївському напрямку", – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксовано, як FPV-оператор спрямовує дрон у вежу російської БМП.

ЗСУ показали, як при наступі під Бахмутом взяли в полон військового РФ, який родом з Улан-Уде (Бурятія), але до мобілізації жив у Санкт-Петербурзі.

Читайте також: "Втрати в Бахмуті величезні". Сирський показав допит полоненого карного злочинця з Вагнера – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.