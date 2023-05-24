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Украинский дрон-камикадзе устроил лобовую атаку российской БМП – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 12:12
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Дрон-камикадзе волонтерской группы сборщиков Escadrone в лобовом столкновении поразил боевую машину пехоты российских оккупантов. Видео размещено в Telegram производителя ударных FPV-квадрокоптеров.

"Спецподразделение Омега не дает скучать оккупантам. С помощью дрона-камикадзе PEGAS. Северный отряд уничтожает врага на Авдеевском направлении", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано, как FPV-оператор направляет дрон в башню российской БМП.

  • ВСУ показали, как при наступлении под Бахмутом взяли в плен военного РФ, который родом из Улан-Удэ (Бурятия), но до мобилизации жил в Санкт-Петербурге.

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Наталья Медведева
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