У російському Нижньому Новгороді навпроти будівлі Федеральної служби безпеки Росії хтось повісив великий український прапор. Відео з'явилося у російських Telegram-каналах.

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Ресурси Нижнього Новгорода з посиланням на місцевих мешканців та очевидців повідомляють, що вчора на цьому місці нібито "висів величезний пакет і ніхто не здогадувався, що всередині".

Близько шостої ранку пакет, як стверджують росіяни, злетів, а з-під нього "вивалився" прапор України.

На місце прибули співробітники російського МНС та демонтували український державний символ.

На саміті Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва в Анкарі 5 травня 2023 року російський делегат відібрав у нардепа від Слуги народу український прапор.

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