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У російському Нижньому Новгороді навпроти будівлі ФСБ замайорів прапор України – відео видео

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18.08.2023, 17:50
Відео: російські Telegram-канали
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У російському Нижньому Новгороді навпроти будівлі Федеральної служби безпеки Росії хтось повісив великий український прапор. Відео з'явилося у російських Telegram-каналах.

Ресурси Нижнього Новгорода з посиланням на місцевих мешканців та очевидців повідомляють, що вчора на цьому місці нібито "висів величезний пакет і ніхто не здогадувався, що всередині".

Близько шостої ранку пакет, як стверджують росіяни, злетів, а з-під нього "вивалився" прапор України.

На місце прибули співробітники російського МНС та демонтували український державний символ.

Читайте також: На Київщині презентували проєкт нового герба та прапора — старий нагадує символіку росіян

Мілана Головань
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війнапрапорнижній новгород
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