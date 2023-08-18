В российском Нижнем Новгороде напротив здания Федеральной службы безопасности России кто-то повесил большой украинский флаг. Видео появилось в российских Telegram каналах.

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Ресурсы Нижнего Новгорода со ссылкой на местных жителей и очевидцев сообщают, что вчера на этом месте якобы "висел огромный пакет и никто не догадывался, что внутри".

Около шести часов утра пакет, как утверждают россияне, взлетел, а из-под него "вывалился" флаг Украины.

На место прибыли сотрудники МЧС и демонтировали украинский государственный символ.

На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре 5 мая 2023 года российский делегат отобрал у нардепа от Слуги народа украинский флаг.

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