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В российском Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ появился флаг Украины – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 17:50
Видео: российские Telegram-каналы
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В российском Нижнем Новгороде напротив здания Федеральной службы безопасности России кто-то повесил большой украинский флаг. Видео появилось в российских Telegram каналах.

Ресурсы Нижнего Новгорода со ссылкой на местных жителей и очевидцев сообщают, что вчера на этом месте якобы "висел огромный пакет и никто не догадывался, что внутри".

Около шести часов утра пакет, как утверждают россияне, взлетел, а из-под него "вывалился" флаг Украины.

На место прибыли сотрудники МЧС и демонтировали украинский государственный символ.

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Милана Головань
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войнафлагнижний новгород
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