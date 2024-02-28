"Воювати будуть усі", "Нехай спочатку діти депутатів підуть на фронт". Ви точно читали подібні коментарі в соціальних мережах. Усі вони з’являються під час обговорення однієї теми — мобілізації. Але головна проблема: вона лякає не тільки звичайних громадян, а й військово-політичне керівництво України.

Як держава збирається закрити мобілізаційні потреби, водночас провалюючи комунікацію з цієї теми? Які зміни можуть переконати українців долучитися до лав ЗСУ? І чи готова Україна до масової демобілізації?

Найактуальніші теми у форматі LIGA Talk. На ютуб-каналі LIGA.net. В гостях:

Юрій Гудименко , військовий. Нагороджений орденом "За мужність" та нагрудним знаком "Сталевий хрест";

, військовий. Нагороджений орденом "За мужність" та нагрудним знаком "Сталевий хрест"; Юлія Кіріллова , ветеранка АТО, співзасновниця Жіночого ветеранського руху;

, ветеранка АТО, співзасновниця Жіночого ветеранського руху; Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар".

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