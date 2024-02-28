"Воевать будут все", "Пусть сначала дети депутатов пойдут на фронт". Вы точно читали подобные комментарии в социальных сетях. Все они появляются при обсуждении одной темы – мобилизации. Но главная проблема: она пугает не только обычных граждан, но и военно-политическое руководство Украины.

Как государство собирается закрыть мобилизационные потребности, проваливая при этом коммуникацию по этой теме? Какие изменения могут убедить украинцев присоединиться к рядам ВСУ? И готова ли Украина к массовой демобилизации?

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, военный. Награжден орденом За мужество и нагрудным знаком "Стальной крест"; Юлия Кириллова , ветеранка АТО, соучредительница Женского ветеранского движения;

, ветеранка АТО, соучредительница Женского ветеранского движения; Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар

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