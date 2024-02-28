Воевать будут все? Почему нужна массовая мобилизация: новый выпуск LIGA Talk
"Воевать будут все", "Пусть сначала дети депутатов пойдут на фронт". Вы точно читали подобные комментарии в социальных сетях. Все они появляются при обсуждении одной темы – мобилизации. Но главная проблема: она пугает не только обычных граждан, но и военно-политическое руководство Украины.
Как государство собирается закрыть мобилизационные потребности, проваливая при этом коммуникацию по этой теме? Какие изменения могут убедить украинцев присоединиться к рядам ВСУ? И готова ли Украина к массовой демобилизации?
Самые актуальные темы в формате LIGA Talk. На ютуб-канале LIGA.net. В гостях:
- Юрий Гудименко, военный. Награжден орденом За мужество и нагрудным знаком "Стальной крест";
- Юлия Кириллова, ветеранка АТО, соучредительница Женского ветеранского движения;
- Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар
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