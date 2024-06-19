Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко живе в апартаментах вартістю близько $900 000 в одному з найелітніших ЖК Києва Regent Hill, проте в декларації посадовця згадки про цю нерухомість відсутні. Про це йдеться у розслідуванні Hromadske.

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Згідно з декларацією, у посадовця немає власної нерухомості в столиці, на нього зареєстрована лише земельна ділянка в Київській області. Також у декларації вказано, що Удовиченко орендує квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік метро "Васильківська" – це також елітний ЖК Park Avenue VIP.

Утім, журналістам вдалося зафіксувати службову Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу ЖК Regent Hill на Печерську — і за 10 хвилин заїжджала до будівлі ДБР.

Журналісти з’ясували, що квартира у ЖК Regent Hill записана на близьку родичку співмешканки Удовиченка Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки.

Трикімнатну квартиру в ЖК Regent Hill площею 125 квадратних метрів вона придбала в жовтні 2022 року у ТОВ "Гранд Рент", засновницею якого є дружина колишнього народного депутата від Батьківщини Олександра Дубового Світлана.

Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК – близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень, що еквівалентно $47 000.

У розслідуванні йдеться, що сама Копач живе в Одесі й працює косметологинею. Про це свідчать підписи її контакту в телефонах інших користувачів.

24 травня Bihus.Info оприлюднило розслідування, в якому йдеться, що очільник Національної поліції Вигівський живе в приватному будинку під Києвом, який оформлений на давню подругу його родини.

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